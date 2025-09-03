S’abonner au mag
BeIN Sports demande quelques millions à LFP Media

BeIN Sports demande quelques millions à LFP Media

Le samedi à 17 heures, c’est Ligue 1 boxe sur BeIN Sports !

BeIN Sports demande 29 millions d’euros à LFP Media. L’info émane de L’Équipe : la chaîne qatarie plaide un réaménagement de ses droits de diffusion du seul match de Ligue 1 qu’elle retransmet. Le diffuseur est en conflit avec la filiale commerciale de la LFP au sujet de cette affiche de la Ligue des Fermiers, programmée le samedi à 17 heures. Alors que les sept autres rencontres sont diffusées sur Ligue 1 +, BeIN paie les droits de ce match 78,5 millions d’euros la saison. Et quelques conditions sont imposées par le contrat : il ne doit pas retransmettre plus de huit matchs d’une seule équipe (pas trop de PSG et de Marseille, en gros) et pas plus de deux fois d’affilée une même équipe.

Une histoire de souplesse

En fait, BeIN estime que ces contraintes ont été négociées en début de saison dernière, au moment de DAZN, et qu’elles devraient donc être modifiées. Ainsi, les patrons de Christophe Josse et Daniel Bravo contestent la souplesse du contrat les liant à la LFP. Le rapport de force se poursuit : BeIN n’a pas totalement payé ce qu’il doit à la Ligue, le tribune des affaires économiques a instruit l’affaire, des négociations sont menées pour modifier les droits de diffusion.

Remballez vos Netflix, elle est là, la série de l’année.

