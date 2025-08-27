Ça se réchauffe entre Bein Sports et la LFP pour la diffusion de la Ligue 1

Le feuilleton s’approcherait-il de sa fin ?

En conflit depuis le début de l’été, Bein Sports et la LFP pourraient enfin venir à bout du litige qui les oppose quant à la diffusion du match du samedi de Ligue 1, selon les informations de L’Équipe. La Ligue avait posé plusieurs conditions à la diffusion du championnat par la chaîne franco-qatarie, notamment l’interdiction de diffuser deux fois de suite des matchs de la même équipe ou de diffuser plus de huit matchs d’un club au cours de la saison. Après les négociations de ce mardi, la LFP serait davantage ouverte au compromis, explique le quotidien sportif.

Dernière ligne droite

Bein Sports avait témoigné son mécontentement début août en refusant de payer la totalité des frais de diffusion à la Ligue. Histoire de calmer le jeu, cette dernière avait proposé de revenir sur l’interdiction de diffuser deux fois de suite les rencontres d’un même club. Pas assez pour convaincre la chaîne, qui a tout simplement rétorqué en demandant l’annulation totale des restrictions.

La réunion de ce mardi entre le directeur général LFP Média et le responsable de Bein Sport aurait permis d’apaiser les tensions. La Ligue serait désormais « prête à prendre en compte certains points soulevés (par la chaîne) », explique le quotidien sportif. Pas encore d’accord en vue, mais d’autres réunions devraient avoir lieu dans la semaine pour y aboutir.

Après, la Ligue n’aura plus qu’à se coucher devant Canal+.

Aux arts de Benhattab