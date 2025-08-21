La LFP répond à Canal+ sur l'accord de diffusion de la Ligue 1

La réponse n’a pas tardé.

Les discussions entre la LFP et Canal+ pour diffuser la chaîne Ligue 1+ via l’application myCanal et les décodeurs Canal ont échoué ce mardi, alors qu’un compromis semblait proche. Le lendemain de cet échec, la chaîne de Vincent Bolloré a adressé une mise en demeure à la LFP, exigeant les droits de diffusion de la Ligue 1, sous peine d’engager des poursuites judiciaires.

Ce jeudi, la Ligue a officiellement répondu à ces menaces. Dans une lettre signée par Douglas Lowenstein, responsable des affaires juridiques de LFP Media, que s’est procurée L’Équipe, la Ligue rappelle « avoir proposé à Canal+, comme à tous les distributeurs, la possibilité de diffuser la chaîne Ligue 1+. De manière surprenante, Canal+ avait choisi de rompre publiquement les discussions fin juin, misant peut-être sur un échec de notre projet ».

« Il n’existe aucun contrat entre LFP Media et Canal + »

Lowenstein réfute également les affirmations du directeur de Canal+, Maxime Saada, selon lesquelles un accord aurait été trouvé entre les deux parties ce mardi. « Sur le fond, contrairement à ce que vous soutenez de manière erronée, il n’existe aucun contrat entre LFP Media et Canal + permettant à cette dernière de distribuer Ligue 1 +. » La LFP critique également l’attitude « belliqueuse et hostile » de Canal+, notamment après que la chaîne crypté a diffusé en clair un match de Premier League le 15 août, pour concurrencer le coup d’envoi de la saison de Ligue 1 entre Rennes et Marseille.

En conclusion de sa lettre, le responsable des affaires juridiques de la filiale de la LFP avertit la direction de Canal + indiquant « qu’elle n’entend pas donner une suite favorable à la mise en demeure de Canal. LFP Media vous demande de cesser de perturber les conditions de distributions des acteurs avec lesquels nous avons trouvé un accord en bonne et due forme. »

Les tensions entre les deux camps sont loin d’être apaisées.

