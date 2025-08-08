Voici tout ce qu'il faut savoir sur Ligue 1+

Le championnat de France reprend dans une semaine et l'une des principales attractions sera le lancement de Ligue 1+, la plateforme de la LFP. Ce vendredi, Nicolas De Tavernost et ses équipes ont tenu un point presse et voilà tout ce qu'il faut savoir sur cette « révolution ».

Plus qu’une semaine à ronger son frein. Dans sept jours, les mordus de Ligue 1 pourront mettre fin à leur sevrage, avec la première affiche de la saison : Rennes-Marseille. Et pour ce premier rendez-vous du championnat, les caméras seront braquées sur… les caméras. Ce choc entre Bretons et Phocéens sera aussi le premier test grandeur nature de Ligue 1+, la toute nouvelle plateforme de la Ligue, qui diffusera donc huit des neuf matchs de chaque journée. À une semaine du coup d’envoi, Nicolas De Tavernost, directeur général de LFP Media, Jérôme Cazadieu, directeur éditorial, et toute l’équipe, ont organisé une visioconférence pour faire le tour des questions essentielles entourant les débuts de cette révolution dans le paysage audiovisuel du football français.

Une offre de lancement

D’abord, comment pourra-t-on s’abonner à Ligue 1+ ? Il y aura donc une plateforme et une application mobile sur lesquels il sera possible de souscrire. Mais ce sera possible également sur tous les principaux distributeurs. Tous ? Non, une chaîne d’irréductibles Gaulois résiste encore et toujours à l’envahisseur. Comme prévu, Canal+ ne fait pas partie de l’aventure, même si De Tavernost reste ouvert à la négociation, appuyant sur le fait qu’il était dans l’intérêt de la chaîne cryptée et de ses abonnés de rejoindre le mouvement : « Notre porte est ouverte et la balle dans le camp de Canal ». Concernant les prix de l’abonnement, il y aura une offre à 14,99 euros par mois avec engagement de douze mois. Sinon, le tarif grimpera à 19,99 euros pour un mois seul. Point important : sur ces deux offres, il y aura la possibilité d’avoir deux streams en simultané, sur deux appareils différents et deux localisations différentes. Une offre de lancement sera proposée jusque fin août avec 9,99 euros lors des trois premiers mois puis 14,99 euros par mois. Deux tarifs plus économiques seront également disponibles avec un abonnement pour les moins de 26 ans à 9,99 euros par mois et une offre seulement pour les mobiles (tablettes comprises) au même prix. À noter que sur ces deux offres, il ne sera possible de n’avoir qu’un stream.

Le lancement officiel de la plateforme et de l’application mobile se fera ce lundi 11 août, date à partir de laquelle il sera possible de s’abonner. Il sera aussi possible de souscrire via les distributeurs comme Free, Orange, Bouygues, SFR mais également DAZN et Amazon ainsi qu’à des points physiques comme Carrefour. Finie la stratégie d’exclusivité, place à « l’hyper-distribution ». S’abonner par ces canaux donnera « progressivement » la possibilité de se connecter sur la plateforme sur son ordinateur et sur l’application mobile. Si la prise d’antenne est prévue pour vendredi prochain à 19h15 et l’avant-match de Rennes-Marseille (qui sera diffusé gratuitement sur les chaînes YouTube et Twitch de la LFP), il y aura tout de même du contenu « froid » sur la plateforme dès ce lundi. Tout au long de ce point presse, il a été martelé que cette chaîne était « celle des clubs et des fans ». Il y aura donc des mises en avant de grands joueurs et de grands matchs de l’histoire de notre championnat.

Pour les petits et les grands enfants

Dès vendredi 15 août, la chaîne sera en ligne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Hors week-end, ce seront principalement des rediffusions qui seront proposées. Mais progressivement, la grille devrait se remplir notamment avec des séries. Une en immersion avec le Paris FC et une autre avec Dante sont prévues pour septembre. Il y aura également un programme pour les enfants, « Ligue 1 Kids », avec des dessins animés et des jeux, qui sera aussi diffusé sur Gulli.

Quant aux week-ends de matchs, Cazadieu et De Tavernost ont promis une amélioration de la diffusion par rapport à ce qui était proposé par DAZN. Des caméras aériennes et des drones seront utilisés selon les rencontres. Mais il y aura aussi des innovations avec la sonorisation des échauffements (joueurs et des entraîneurs adjoints). Des interviews en seconde période de joueurs remplacés pourraient également voir le jour. Les matchs seront entourés de magazines dont les noms ont déjà fuité. Marina Lorenzo présentera « 90+1 » le samedi soir en compagnie de Johan Djourou. Giovanni Castaldi, en tant qu’éditorialiste, et Swann Borsellino, pour le côté tactique, seront également de la partie. Le dimanche soir, c’est Thibault Le Rol qui sera à la présentation de « Le Club », accompagné par Adil Rami mais aussi Rémy Vercoutre. D’anciens joueurs seront également présents en bord-terrain comme Souleymane Diawara et Guillaume Hoarau.

De Tavernost a répété l’objectif de Ligue 1+ de compter un million d’abonnés à la fin de la saison. Il a également souligné à de nombreuses reprises la rapidité avec laquelle tout ce système a été mis sur pied, en à peine deux mois et demi. « Une course contre-la-montre, sans temps additionne »l, image l’ex-boss de M6 et des Girondins de Bordeaux. Au point de demander d’être « indulgents et patients parce qu’on fera probablement le record du monde pour l’hyper-distribution à péage ». Tout cela pour rappeler aussi que les clubs ont dû faire de gros efforts financiers, notamment pour les deux premières saisons. Les dirigeants promettent plus de flexibilité une fois qu’ils auront récupéré l’intégralité des matchs, notamment au niveau de la diffusion des buts sur les réseaux sociaux (qui seront supprimés soit à la fin de la rencontre, soit le dimanche soir). Cela permettra aussi de pouvoir organiser la programmation des journées le plus tôt possible. Aujourd’hui, l’objectif est de dévoiler le calendrier six semaines en amont. Maintenant que tout est clair, il n’y a plus qu’à attendre une semaine avant de retrouver nos 0-0 chéris.

