S’abonner au mag
  • France
  • Marseille

Corinne Diacre à Marseille, c’est officiel

KM
Corinne Diacre à Marseille, c&rsquo;est officiel

Du bleu national au blanc phocéen.

C’est officiel, Corinne Diacre a été nommé ce lundi, en tant que nouvelle entraîneure des Marseillaises. L’ancienne joueuse de 51 ans succède à Dalin Anrifani, intérimaire de Frédéric Gonçalves, mis à pied depuis le 27 août dernier et officiellement limogé samedi dernier.

Avec six années à la tête de l’équipe de France féminine entre 2017 et 2023, après avoir été la première Française à entraîner un club de football masculin avec Clermont entre 2014 et 2017, Diacre fait son retour sur un banc pour la première fois depuis les Bleues, celui d’une équipe promue en première division cet été.

Une ambition partagée

Selon le communiqué du club, Diacre a été choisie pour « sa rigueur et son parcours précurseur ». « Rejoindre l’Olympique de Marseille est une grande fierté. C’est un club dont l’identité, la passion et l’ambition résonnent pleinement avec mon parcours et ma manière d’aborder le football, assure t-elle. J’ai hâte de retrouver le terrain avec mes nouvelles joueuses ainsi que mon staff et de relever, ensemble, les défis qui nous attendent. »

Aux filles de surfer sur la vague olympienne.

Avant d’accueillir Corinne Diacre, Marseille vire son coach

KM

À lire aussi
Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue
  • Terrorisme
Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue

Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue

Le 19 mars 2022, un ancien joueur professionnel de rugby, Federico Aramburu, était tué en plein Paris par Loïk Le Priol, militant du GUD.

Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Le titre peut-il échapper au PSG cette saison ?

Oui
Non
Fin Dans 3j
57
36

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!