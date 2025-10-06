Corinne Diacre à Marseille, c’est officiel

Du bleu national au blanc phocéen.

C’est officiel, Corinne Diacre a été nommé ce lundi, en tant que nouvelle entraîneure des Marseillaises. L’ancienne joueuse de 51 ans succède à Dalin Anrifani, intérimaire de Frédéric Gonçalves, mis à pied depuis le 27 août dernier et officiellement limogé samedi dernier.

Avec six années à la tête de l’équipe de France féminine entre 2017 et 2023, après avoir été la première Française à entraîner un club de football masculin avec Clermont entre 2014 et 2017, Diacre fait son retour sur un banc pour la première fois depuis les Bleues, celui d’une équipe promue en première division cet été.

L'Olympique de Marseille est ravi d'annoncer la signature de 𝗖𝗼𝗿𝗶𝗻𝗻𝗲 𝗗𝗶𝗮𝗰𝗿𝗲 au poste d'entraîneure des Marseillaises. ✍️🔵⚪️ Plus d'infos 👉 https://t.co/O1KnI2DxwN pic.twitter.com/feLW0MVZeU — Les Marseillaises (@OMfeminines) October 6, 2025

Une ambition partagée

Selon le communiqué du club, Diacre a été choisie pour « sa rigueur et son parcours précurseur ». « Rejoindre l’Olympique de Marseille est une grande fierté. C’est un club dont l’identité, la passion et l’ambition résonnent pleinement avec mon parcours et ma manière d’aborder le football, assure t-elle. J’ai hâte de retrouver le terrain avec mes nouvelles joueuses ainsi que mon staff et de relever, ensemble, les défis qui nous attendent. »

Aux filles de surfer sur la vague olympienne.

