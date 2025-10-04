Avant d’accueillir Corinne Diacre, Marseille vire son coach

Début de saison agité chez les Marseillaises.

L’épisode avait fait du bruit en début d’été, mais voilà que Frédéric Gonçalves en paye désormais les pots cassés. Au centre des débats quand à une bagarre en amical à la fin de été, qui a notamment conduit au départ de Thorisdottir, l’entraîneur des nouvellement nommées les Marseillaises a vu con contrat rompu par le club phocéen. Déjà mis à pied fin août, il quitte donc définitivement le club. Dans un communiqué publié dans la journée, l’Olympique de Marseille « annonce la rupture anticipée de sa collaboration avec Frédéric Gonçalves, qui n’assurera plus ses fonctions d’entraîneur de l’équipe féminine. »

Diacre en pôle position

Un très bref communiqué où il est précisé que Dalin Anrifani, son adjoint, assurera l’intérim en attendant l’arrivée du, ou plutôt de la nouvelle coach, qui devrait être l’ancienne sélectionneuse, Corinne Diacre. Selon nos informations, le second adjoint de Gonçalves, Guillaume Rigelo, a quant à lui été limogé, toujours à cause de la bagarre en amicale, tandis que l’entraîneur des gardiennes, Paul Bertrandeau, réintégré la semaine passée.

Marseille fait le ménage pour développer son projet !

Devinez quoi : Corinne Diacre va entraîner l’OM