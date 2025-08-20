Une bagarre lors d’un match de préparation de l’OM féminine ?

Une ambiance toujours plus volcanique.

Alors que l’Olympique de Marseille est embourbé dans l’affaire Rabiot-Rowe suite à des violences entre les deux joueurs à l’issue de la première journée de Ligue 1 face à Rennes (1-0), l’équipe féminine aurait rajouté son grain de sel. Opposées ce mercredi au CE Europa pour un match de préparation à Gérone, certaines joueuses de Frédéric Gonçalves en seraient venues aux mains avec leurs adversaires.

⚠️ Partit aturat de nou per agressions físiques entre ambdos equips. Acabarem aquí la cobertura del partit. @OMfeminines 2 - 1 Europa#OlympiqueEuropa #ViladeGràcia #SagradaFamília — Club Esportiu Europa (@CEEuropa) August 20, 2025

Une bagarre à la 90ᵉ minute

Selon les commentaires en direct du club espagnol, cette confrontation, remportée 2-1 par les Phocéennes, aurait d’abord été marquée par l’exclusion de deux membres du staff marseillais à la 31ᵉ, avant qu‘une altercation n’éclate en fin de première période. Ce n’est que le début. Après le deuxième but marseillais à la 88ᵉ, apparemment hors-jeu, les joueuses d’Europa auraient protesté, créant vraisemblablement un nouveau moment de tension entre les deux équipes, toujours sans que le contexte exact ne soit communiqué. Le match aurait tout de même pu aller à son terme. De son côté, le club phocéen s’est contenté d’annoncer la victoire des siennes et de déclarer que la seconde était « très engagée ».

Du calme !

