L’équipe féminine de l’OM a un nouveau nom

Le modèle OL Lyonnes.

De retour en Première Ligue cinq ans après sa dernière saison dans l’élite, l’équipe féminine de l’Olympique de Marseille joue la carte du renouveau. Sur ses réseaux sociaux, le club de la cité phocéenne a annoncé son rebranding ce vendredi après-midi. Le club s’appellera désormais Les Marseillaises, pour faire dans l’originalité. Le logo a également été modifié, passant de l’écusson historique de l’OM à une walkyrie prête à partir à la quête du maintien.

« Toute révolution commence par une Marseillaise », raconte l’OM dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux. Cette décision intervient dans le sillage du changement de nom de la section féminine de l’Olympique lyonnais, rebaptisée OL Lyonnes en mai dernier. Les Fenottes, d’ailleurs, avaient dominé Les Marseillaises lors de la première journée du championnat, dimanche dernier.

Parce que toutes les révolutions commencent par une Marseillaise... ✊ L'OM Féminines devient 𝑳𝒆𝒔 𝑴𝒂𝒓𝒔𝒆𝒊𝒍𝒍𝒂𝒊𝒔𝒆𝒔. 🔵⚪️ pic.twitter.com/M72n9qDNzg — Les Marseillaises (@OMfeminines) September 12, 2025

En avant les Marseillaises.

