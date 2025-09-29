Devinez quoi : Corinne Diacre va entraîner l’OM

Le chemin inverse de Didier Deschamps.

Libre de tout contrat depuis son éviction de l’équipe de France féminine en mars 2023, Corinne Diacre a retrouvé un poste. Selon RMC Sport et La Provence, l’ancienne internationale aux 121 sélections va devenir la nouvelle entraîneuse de l’équipe féminine de l’OM.

Essayer de faire mieux qu’avec Clermont

Promues en Arkema Première Ligue en fin de saison dernière, les joueuses marseillaises sont actuellement lanterne rouge du championnat avec 0 points, à égalité avec Saint-Étienne. L’ancienne sélectionneuse va retrouver les bancs, mais aussi ses anciennes joueuses de l’équipe de France, cette fois comme adversaires. Sa principale mission : relancer « Les Marseillaises », le nouveau nom de l’équipe féminine, et implanter le club dans l’élite du football franças.

Elle revient sur un banc de club pour la première fois depuis 2017, époque où elle était d’ailleurs devenue la première femme à entrainer une équipe masculine avec le Clermont Foot 63, un passage qui s’était fini dans la douleur.

Au but, on ne sait pas, mais ça va filer droit.

