L’entraîneur des féminines de l’OM mis à pied

« L’Olympique de Marseille annonce la mise à pied de Frédéric Gonçalves, entraîneur principal de l’équipe professionnelle féminine. Dalin Anrifani, entraîneur adjoint, assurera l’intérim sur le banc de l’équipe professionnelle féminine afin de garantir la continuité sportive. » Voici, non pas en résumé, mais bien en intégralité, le communiqué publié ce mercredi soir par l’Olympique de Marseille.

La saison de Première Ligue n’a même pas encore démarré que le navire des Olympiennes, tout juste promues dans l’élite, est déjà sévèrement en train de tanguer. Sans entraîneur principal, ce déplacement sur la pelouse de l’OL Lyonnes (dimanche 7 septembre à 17h30) risque d’être encore plus périlleux qu’il n’y paraît déjà.

Mais selon nos informations, la décision qui touche Frédéric Gonçalves, sur le banc de l’OM depuis 2024, est prise à titre conservatoire et fait suite aux événements survenus mercredi dernier lors du match amical disputé face au CE Europa (victoire 1-2). Une bagarre était survenue à la fin de la rencontre, le coach olympien aurait alors eu un comportement inapproprié, il avait par ailleurs été expulsé à la demi-heure de jeu. Le club se laisserait le temps de réfléchir à la suite à donner à cette mise à pied.

Déjà que Maria Thorisdottir semble sur le point de mettre les voiles, pas sûr qu’elle soit très sereine cette fin de mercato marseillaise.

