L’OM calme les polémiques concernant son équipe féminine

AB, avec LB à Marseille
Décidément.

Mercredi dernier, l’équipe féminine de l’Olympique de Marseille disputait un match de préparation en Espagne, face à Europa. Une rencontre marquée par une échauffourée entre les joueuses des deux équipes, qui aurait poussé la défenseure norvégienne de l’OM, Maria Thorisdottir à quitter le rassemblement.

Un départ pas lié à la bagarre

D’après les informations de Sofoot, le club a cependant démenti tout rapport avec la bagarre survenue durant ce match. Thorisdottir aurait en effet quitté le stage pour un tout autre motif – non-precisé. Cet événement se déroule dans la continuité du feuilleton Rabiot-Rowe chez les hommes, confirmant un drôle de début de saison pour l’ensemble de l’institution phocéenne.

Le fameux « contexte marseillais ».

Comment peut jouer l’OM sans Adrien Rabiot ?

