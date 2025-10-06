Un coach de Premier League s'improvise arbitre bénévole pour des U11

La Premier League devient trop simple pour lui.

Le samedi matin, pendant que la plupart des entraîneurs de Premier League peaufinent les derniers détails avant la trêve internationale, l’entraîneur de Bournemouth, Andoni Iraola, qui avait dirigé son équipe la veille, a troqué sa tablette pour… un drapeau de touche.

Moins de douze heures après avoir vu ses Cherries croquer Fulham (3-1) et conforter leur place dans le top 4, le Basque s’est pointé sur le bord d’un terrain du Dorset pour devenir arbitre de touche lors d’un match U11 féminin entre Merley FC et Lilliput.

Le football authentique

Sans VAR, sans oreillette, mais avec un grand sourire, le coach de Bournemouth a levé son petit fanion pour signaler les hors-jeux des jeunes filles locales. « Incroyable matinée pour nos Falcons ! », s’est enflammé le club de Merley sur Facebook, ravi de voir un coach de Premier League donner un coup de main au football amateur féminin, « là où tout commence pour ces jeunes joueuses ».

Guardiola, lui, préfère aller au resto avec l’élite du football anglais.

