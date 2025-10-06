S’abonner au mag
  • Angleterre
  • Bournemouth

Un coach de Premier League s'improvise arbitre bénévole pour des U11

SF
Un coach de Premier League s'improvise arbitre bénévole pour des U11

La Premier League devient trop simple pour lui.

Le samedi matin, pendant que la plupart des entraîneurs de Premier League peaufinent les derniers détails avant la trêve internationale, l’entraîneur de Bournemouth, Andoni Iraola, qui avait dirigé son équipe la veille, a troqué sa tablette pour… un drapeau de touche.

Moins de douze heures après avoir vu ses Cherries croquer Fulham (3-1) et conforter leur place dans le top 4, le Basque s’est pointé sur le bord d’un terrain du Dorset pour devenir arbitre de touche lors d’un match U11 féminin entre Merley FC et Lilliput.

Le football authentique

Sans VAR, sans oreillette, mais avec un grand sourire, le coach de Bournemouth a levé son petit fanion pour signaler les hors-jeux des jeunes filles locales. « Incroyable matinée pour nos Falcons ! », s’est enflammé le club de Merley sur Facebook, ravi de voir un coach de Premier League donner un coup de main au football amateur féminin, « là où tout commence pour ces jeunes joueuses ».

Guardiola, lui, préfère aller au resto avec l’élite du football anglais.

Les bonnes recettes de Bournemouth

SF

À lire aussi
Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue
  • Terrorisme
Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue

Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue

Le 19 mars 2022, un ancien joueur professionnel de rugby, Federico Aramburu, était tué en plein Paris par Loïk Le Priol, militant du GUD.

Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Le titre peut-il échapper au PSG cette saison ?

Oui
Non
Fin Dans 3j
57
35

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!