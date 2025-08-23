Brentford punit Aston Villa, Bournemouth et Burnley lancent leur saison

Home sweet home.

Pas vraiment en jambes en ce début de saison, Aston Villa n’y arrive toujours pas. En grand mal d’inspiration, la bande d’Unai Emery s’est fait punir sur la pelouse de Brentford après un but rapide de Dango Ouattara (1-0). Long dégagement de Caoimhin Kelleher, déviation de la tête de Thiago et duel gagné en deux temps face à Emiliano Martinez : un but à l’anglaise pour permettre aux Bees de réaliser un joli coup. Et ce, malgré un but refusé à Mikkel Damsgaard juste avant la pause. Les Villans n’ont toujours pas trouvé le chemin des filets après deux journées.

Bournemouth solide, Burnley remporte le choc des promus

Un seul petit but également au Vitality Stadium, encore plus rapide celui-là. Et encore plus important, puisque la frappe contrée de Marcus Tavernier permet à Bournemouth d’engranger ses premiers points de la saison, après sa bagarre inaugurale à Anfield (1-0). Nouvelle déconvenue en revanche pour Wolverhampton, réduit à dix dès l’entame du second acte après l’expulsion de Toti Gomes. Mais le public le plus gâté de l’après-midi est celui de Turf Moor. Invaincu à domicile la saison dernière en Championship, Burnley reprend ses bonnes habitudes dans un duel de promus face à Sunderland (2-0). Si un premier but est d’abord refusé pour une faute, les Clarets peuvent se réjouir grâce à Josh Cullen et Jaidon Anthony.

Non, il n’y a pas que les mastodontes qui offrent spectacle et suspense outre-Manche.

Brentford 1-0 Aston Villa

But : Ouattara (12e)

Bournemouth 1-0 Wolverhampton

But : Tavernier (4e)

Expulsion : Gomes (49e) pour les Wolves

Burnley 2-0 Sunderland

Buts : Cullen (47e) et Anthony (88e)

