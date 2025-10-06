Après avoir combattu deux fois un cancer du sang, Kirian Rodríguez a rejoué au football

La belle image du week-end.

Ce dimanche, face à son public, le milieu de terrain de 29 ans Kirian Rodríguez a fait son retour sur un terrain de football, lors de la victoire de Las Palmas contre Cadiz (1-0), en D2 espagnole. Alors qu’il souffrait d’un cancer du sang à l’été 2022, il avait annoncé être guéri après plusieurs mois éloigné des terrains. Pour malheureusement rechuter quelque temps plus tard, en février dernier.

Después de tanto tiempo, volvió a sentir lo que solo aquí se vive. 🥹 El regreso más esperado, en casa y con nuestra gente. 💛 KIRIAN RODRÍGUEZ 💙#LasPalmasCádiz #SeremosMásUnión #LaUniónHaceLasPalmas @LaLiga2 @LaLiga pic.twitter.com/GcVfo6nj9x — UD Las Palmas (@UDLP_Oficial) October 5, 2025

Capitaine du club de Las Palmas, il a eu droit à un bel hommage de la part de son entraîneur, Luis García. « Quand on connaît la hâte qu’il avait de rejouer, on ne peut que se sentir ému. C’est un luxe de le voir sur le terrain, danser avec le ballon. » Accueilli chaleureusement par ses supporters, Kirian Rodríguez a même vu son équipe s’imposer face à Cadiz en fin de rencontre, et ainsi prendre la 5e place de la deuxième division. Avec l’espoir de remonter en Liga, après une relégation l’été dernier.

Pas le genre de défi qui devrait lui faire peur, après ce qu’il a vécu.

