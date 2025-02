Kirian Rodríguez annonce une rechute de son cancer

Un vrai soldat.

Kirian Rodríguez a annoncé avoir fait une rechute de son cancer, qui l’éloignera des terrains pendant six mois au minimum. Le milieu de terrain de Las Palmas avait été diagnostiqué d’un lymphome de Hodgkin lors de l’été 2022. Mi-janvier 2023, il avait annoncé être guéri. Mais il a déclaré en conférence de presse qu’il était de nouveau atteint par la maladie et qu’une nouvelle chimiothérapie était nécessaire.

Selon Marca, le joueur a voulu se présenter seul devant la presse. Jamais sans le sourire qui le caractérise, l’Espagnol a donné des détails sur sa situation : « Hier, l’hématologue m’a dit que j’avais de nouveau la maladie, que je devais m’arrêter de jouer pendant six mois encore, suivre un autre traitement de chimiothérapie et combattre de nouveau la maladie. Je voulais être le premier à vous dire quelles étaient les raisons de cette décision. Comme je l’ai déjà dit la dernière fois (que j’ai arrêté), j’espère vous revoir lors de la saison 2025-2026. Je suis convaincu à 100 % que ce sera en première division. Merci à tous et à très bientôt. »

Force à lui.

Grâce à un grand Kylian Mbappé, le Real Madrid s’amuse de Las Palmas