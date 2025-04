L’Athletic assure face à Las Palmas, le Celta de Vigo coule Villarreal

Fortunes diverses.

Lors de la 33e journée de Liga, l’Athletic a conforté sa 4e place en dominant logiquement Las Palmas avec la plus petite des marges dans son antre de San Mamés (1-0). La formation d’Ernesto Valverde n’a pas perdu de temps pour faire la course en tête. À la suite d’une longue séquence de passes, Inigo Ruiz de Galarreta a lancé d’un petit lob subtil Iñaki Williams en profondeur, l’international ghanéen contrôle et marque du bout du pied à la suite d’un bel enchaînement (5e). Malgré une pluie de changements et quelques biscottes, la rencontre en reste là. Avec cette précieuse victoire, les Basques reviennent à trois petits points de l’Atlético, qui reçoit le Rayo Vallecano jeudi.

Un succès d’autant plus important que Villarreal, 5e au classement, s’est fait tordre par le Celta de Vigo (3-0). Réduit à 10 à la suite de l’expulsion d’Éric Bailly, le Sous-Marin jaune a d’abord été surpris par un but de Fernando Lopez juste avant la mi-temps avant d’être coulé par des réalisations de Borja Iglesias (53e), auteur d’une grande prestation dans cette rencontre, et Iago Aspas sur penalty. Avec ce triomphe retentissant, Vigo grimpe à la 7e place, tandis que Villarreal stagne et n’a plus qu’un point d’avance sur le Betis, sixième.

Une bonne mise en bouche avant Getafe-Real Madrid à 21h30.

Athletic 1-0 Las Palmas

But : I. Williams (5e)

Celta de Vigo 3-0 Villarreal

Buts : F. Lopez (45e), B. Iglesias (53e) et Aspas (SP, 87e)

Carton rouge : E. Bailly (37e)

