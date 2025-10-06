S’abonner au mag
Didier Deschamps reste flou sur l'état physique de Kylian Mbappé

Prêts à voir un trio d’attaque Nkunku-Mateta-Coman ?

Présent en conférence de presse ce lundi, Didier Deschamps a évidemment été interrogé sur la gestion physique de ses joueurs. Avec les nombreuses absences d’Ousmane Dembélé, Marcus Thuram ou encore Désiré Doué, le sélectionneur des Bleus a tenu à rassurer quant à la question et a affirmé que du turnover serait prévu : « Le constat, c’est que pour la grande majorité qu’ils arrivent fatigués. Ils arrivent d’une semaine à trois matchs. Je serai amené à plus répartir le temps de jeu qu’en septembre. Ils sont tous aptes à jouer. »

Le pépin physique de Mbappé

Aussi interrogé sur la forme de son capitaine Kylian Mbappé, touché à la cheville et sorti en fin de match samedi dernier lors de la victoire du Real Madrid face à Villarreal (3-1), Deschamps n’a pas su apporter plus d’informations concernant la forme du deuxième meilleur buteur de l’histoire des Bleus. « Il y a toujours des blessures avant la liste, il peut y en avoir après. Je n’ai pas d’information supplémentaire à l’heure actuelle. Le point sera fait peu importe le joueur et le club après leur arrivée, assure t-il. Kylian est là, il a eu un petit souci qui n’est pas rédhibitoire sinon il ne serait pas là aujourd’hui. »

Pas touche au capitaine.

Les supporters des Bleus se font couper les ailes avant le déplacement en Islande

