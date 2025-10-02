Didier Deschamps évoque les cas de Paul Pogba, Corentin Tolisso et Florian Thauvin

Un air de Russie 2018.

Comme à chaque annonce de liste des Bleus, Didier Deschamps a été interrogé sur les absents. Dont un qui ne surprend personne, évidemment : Paul Pogba, qui n’a pas encore retrouvé les terrains avec Monaco. « Il se rapproche du moment où il va redevenir un acteur du football, s’est réjoui DD. Un retour en équipe de France ? Que lui en ait envie et que ce soit un objectif dans sa tête, j’en ai aucun doute. Après, il a des étapes à franchir. La prochaine, c’est quand il aura le maillot de l’ASM et qu’il mettra le pied sur le terrain. »

Les jeunes avant les anciens

Deux autres joueurs, en revanche, sont aptes et se distinguent en Ligue 1 en ce début de saison. Corentin Tolisso et Florian Thauvin, tous les deux présélectionnés, n’ont pas été convoqués par Deschamps, qui privilégie des jeunes joueurs. « Ils peuvent être amenés à faire partie de cette équipe de France, assure le sélectionneur. À eux de tout faire avec leur club et après j’aurai à choisir, pour l’instant je préfère prendre cette option-là (miser sur la jeunesse). »

Moussa Sissoko nous manque, à nous aussi.

