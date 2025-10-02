S’abonner au mag
  • International
  • Équipe de France

Didier Deschamps évoque les cas de Paul Pogba, Corentin Tolisso et Florian Thauvin

SF
Didier Deschamps évoque les cas de Paul Pogba, Corentin Tolisso et Florian Thauvin

Un air de Russie 2018.

Comme à chaque annonce de liste des Bleus, Didier Deschamps a été interrogé sur les absents. Dont un qui ne surprend personne, évidemment : Paul Pogba, qui n’a pas encore retrouvé les terrains avec Monaco. « Il se rapproche du moment où il va redevenir un acteur du football, s’est réjoui DD. Un retour en équipe de France ? Que lui en ait envie et que ce soit un objectif dans sa tête, j’en ai aucun doute. Après, il a des étapes à franchir. La prochaine, c’est quand il aura le maillot de l’ASM et qu’il mettra le pied sur le terrain. »

Les jeunes avant les anciens

Deux autres joueurs, en revanche, sont aptes et se distinguent en Ligue 1 en ce début de saison. Corentin Tolisso et Florian Thauvin, tous les deux présélectionnés, n’ont pas été convoqués par Deschamps, qui privilégie des jeunes joueurs. « Ils peuvent être amenés à faire partie de cette équipe de France, assure le sélectionneur. À eux de tout faire avec leur club et après j’aurai à choisir, pour l’instant je préfère prendre cette option-là (miser sur la jeunesse). »

Moussa Sissoko nous manque, à nous aussi.

Didier Deschamps et l'équipe de France comme « une bouffée d'oxygène »

SF

À lire aussi
Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?

Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?

Le 7 septembre 1996, à Las Vegas, une Cadillac blanche avec quatre hommes à bord s'arrêtait à hauteur de la BMW de Tupac et tirait sur le rappeur star. Vingt-huit ans plus tard, alors que l'aura du musicien n'a jamais été aussi grande et que les théories les plus folles sur son meurtre continuent de tourner, qu'en reste-t-il? Pour le savoir, enquête sur le destin tragique des quatre suspects, à quelques mois du procès de l'un d'entre eux.

Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!