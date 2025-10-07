Best of des buts amateurs du week-end !

Comme chaque début de semaine, retrouvez grâce au Vrai Foot Day et à l’application Rematch les plus belles vidéos de foot amateur filmées chaque week-end depuis le bord du terrain.

1/ US Rémering Villing vs Morhange AS

Quand la phrase « pas la peine de tervigerser » prend tout son sens. Bien servi pas son coéquipier sur le côté gauche, ce joueur de l’US Rémering Villing ne se pose aucune question. Contrôle pied gauche, petit ajustement du pied droit et ça y est, le missile est envoyé. Direction les filets du gardien de Morhange AS, qui n’a rien pu faire face à la superbe frappe de son adversaire. Et tout ça avec un maillot bleu, comme un certain Moises Caicedo…

2/ Biscarrosse OFC vs La Brède FC

Il l’a demandé et il l’a eu. Sur un corner frappé par le numéro 2 de La Brède, le numéro neuf – qui a réclamé le ballon avec insistance- était déjà conscient du mauvais tour qu’il préparait à jouer aux joueurs de Biscarrosse. Prenant appui sur son vis-à-vis, l’attaquant, dos au but, envoie une excellente reprise de son pied droit.

3/ EN de Mazères vs Lescure US

Qui a dit que la pluie pouvait empêcher le Joga Bonito? Bon, elle le ralentit un petit peu, mais pas assez pour empêcher l’EN Mazèrienne de conclure une belle action collective. Servi par son numéro 7, le joueur de Mazères tente la passe en coup du foulard, parfaite pour son numéro 2. Un contrôle de la poitrine en guise de passe décisive et le numéro 10 de l’équipe conclut d’une belle demi-volée pied gauche. Heureusement l’arbitre de touche s’est rétracté après avoir levé son drapeau dans un premier temps… Car oui, désolé il n’y a pas encore de VAR en départemental et toujours pas en Ligue 2 d’ailleurs.

4/ Villeneuve FC vs Tour Aigues US

Pas besoin de Goal Line Technology sur ce coup. Après un centre repoussé de la tête par le numéro 7 de l’US Touraine, le numéro 4 de Villeneuve récupère le ballon, s’échappe de la pression du 12 adverse par un bon crochet et déclenche cette belle frappe lointaine de son pied droit. Le gardien de Tour Aigues ne peut qu’effleurer le ballon en sautant. Même si le ballon est vite ressorti du but, le gardien de l’US Touraine n’a même pas cherché à contester, on apprécie le fair-play !

5/ Saint-Ouen des Toits Hermine vs Larchamp MFC

Le banger du week-end. Après une passe bien appuyée de son numéro 6, le n°7 de l’Hermine Saint-Ouen s’arrache pour éviter la sortie du ballon. Un effort qui va s’avérer payant, ce dernier sert idéalement le n°8, tout seul dans la surface. L’attaquant profite du beau service de son coéquipier pour inscrire une belle reprise acrobatique. Qui passe sous la barre du gardien du Larchamp MFC. Merci messieurs !

Corinne Diacre à Marseille, et pour quoi faire ?