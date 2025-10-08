Thauvin à point à qui sait attendre

Six ans après sa dernière convocation en équipe de France, Florian Thauvin a été rappelé par Didier Deschamps pour remplacer Bradley Barcola. Un tour de force pour l’attaquant auteur d’un bon début de saison sous ses nouvelles couleurs lensoises. À 32 ans, Thauvin peut reprendre son histoire avec les Bleus.

Si la scène où un journaliste interrogeait Florian Thauvin sur les propos de Mamadou Sangaré, qui souhaitait le revoir en équipe de France, après le nul en infériorité numérique rapporté par les Lensois de Rennes (0-0), avait prêté à sourire, elle est devenue réalité ce lundi lorsque Didier Deschamps a appelé l’attaquant de 32 ans pour pallier le forfait de Bradley Barcola. Six ans après sa dernière convocation, l’ancien Marseillais a donc retrouvé Clairefontaine avec une certaine émotion et va regoûter à l’émulation des rassemblements tricolores.

« Aujourd’hui, je me considère plus fort »

Qu’est-ce qui a bien pu changer depuis sa dernière sélection contre Andorre, en juin 2019, un match lors duquel il avait signé son seul but sous le maillot frappé du coq ? Thauvin a pris de l’âge, vécu des choses, bonnes et mauvaises, et le joueur est différent de l’ailier aux cheveux badigeonnés de gel. « Je pense que la meilleure saison de ma carrière a été en 2018, mais aujourd’hui je me considère plus fort, expliquait-il à Rennes. En 2018, j’étais un jeune joueur : j’étais efficace dans la finition, mais un joueur qui était peut-être un peu trop individualiste. Aujourd’hui, j’ai une vision du football différente, beaucoup plus collective. J’ai une responsabilité et un exemple à donner vis-à-vis des joueurs. Je me plais dans ce rôle-là, je me sens beaucoup plus complet. » Auteur de deux buts depuis le début de la saison, dont un remarqué dans le derby face à Lille, le numéro 10 lensois s’est mué en chef d’orchestre pour coordonner l’attaque sang et or.

Un poste qu’il a fait sien depuis son passage à Udine, accompagné également d’un changement de vie drastique à tous les niveaux : régime alimentaire, heures de sommeil, entourage professionnel, préparation mentale, comme l’a rapporté L’Équipe. Une implication sans limites qui a même fait de Thauvin le capitaine de l’Udinese. Joueur fiable qui a su prendre en maturité au fur et à mesure de sa carrière, l’ancien numéro 26 marseillais n’a pourtant que dix sélections au compteur en équipe de France, à laquelle il n’a jamais vraiment renoncé.

𝐿𝑒𝑠 𝑦𝑒𝑢𝑥 𝑞𝑢𝑖 𝑏𝑟𝑖𝑙𝑙𝑒𝑛𝑡 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑒 𝑎𝑢 𝑝𝑟𝑒𝑚𝑖𝑒𝑟 𝑗𝑜𝑢𝑟 🤩@FlorianThauvin a rejoint Clairefontaine hier en toute fin de soirée ! 🎥 Les images de son arrivée et sa première réaction dans sa chambre au "Château" 🏰 pic.twitter.com/1rv6czZJGZ — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) October 7, 2025

Une chance à saisir

Pour son retour à Clairefontaine lundi soir, coupe en catogan et manteau beige sur les épaules, Thauvin avait les yeux remplis d’étoiles comme lors de sa première convocation chez les A en 2017. « Quand on travaille, qu’on met énormément de choses en place au quotidien et que l’on est performant, on a envie d’y croire, de rêver, disait-il dix jours plus tôt. C’est quelque chose qui se mérite, qu’on doit démontrer tous les week-ends. » Celui dont on annonçait la carrière terminée après son passage manqué du côté des Tigres de Monterrey et qui n’avait donc plus goûté à l’équipe de France depuis cet anonyme Andorre-France (0-4), Thauvin a réussi le coup de force de revenir d’une blessure à la cheville qui l’avait laissé sur le carreau pendant près d’un an lors de son avant-dernière saison olympienne, avant de retrouver le Vieux Continent sous les couleurs de l’Udinese durant deux saisons et demie où il a enregistré un bilan de 15 buts et 10 passes décisives toutes compétitions confondues.

Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux de la FFF, le numéro 10 lensois n’a pas hésité à partager sa joie. « C’est incroyable. Un peu de mal à réaliser pour l’instant, a-t-il assuré. J’étais tellement loin à un moment donné qu’il faut être réaliste avec la situation. Mais j’avoue que tant qu’on est un joueur de foot, on l’a toujours dans un coin de notre tête, surtout quand on y a participé pendant un moment. J’ai eu la chance de faire partie de la génération championne du monde, donc c’est toujours dans un coin de la tête. »

Même si ses maîtres mots seront « plaisir » et « fierté » au cours de ce rassemblement, l’idée d’être un candidat pour la liste finale du Mondial cet été ne sera pas à négliger. Didier Deschamps a même prévenu lors de l’annonce de sa liste, alors que Thauvin n’était pas encore convoqué, le temps de jeu lors des deux rencontres sera réparti : « Je serai amené à répartir un peu plus les temps de jeu sur les deux rencontres, par rapport à septembre. Jeunes ou pas jeunes, ils sont là et ils sont tous aptes à commencer ou à entrer, en prenant en compte la situation des uns et des autres. Je ne suis pas là pour prendre des risques et je prends toujours en compte leur ressenti. » Une aubaine pour le Lensois qui pourrait établir un nouveau record en cas d’entrée en jeu, ou de titularisation, face à l’Azerbaïdjan ou l’Islande : celui du plus grand nombre de matchs écoulés entre deux sélections. Et cette fois, pas question d’attendre 2031 pour y revenir.

