Florian Thauvin en passe de battre un nouveau record en équipe de France

Mais pour cela il faudra entrer en jeu.

Six ans après sa dernière cape face à Andorre le 11 juin 2019 (3-0), Florian Thauvin pourrait faire tomber un record détenu pour l’instant par Vikash Dhorasoo, qui avait dû attendre 73 matchs entre juin 1999 et septembre 2004 pour retrouver la tunique tricolore. Depuis la dernière sélection de l’actuel attaquant lensois, les Bleus ont disputé 77 rencontres. Si l’ancien Marseillais venait à entrer en jeu face à l’Azerbaïdjan ce 10 octobre (20h45) ou l’Islande trois jours plus tard (20h45), Thauvin s’adjugerait ce record.

Pas suffisant pour battre celui de Benbarek

En revanche, cette absence longue durée de Thauvin n’égalera pas celle de Larbi Benbarek qui avait patienté 6 ans, 4 mois et 4 jours avant de rejouer sous le maillot frappé du coq, contre 6 ans, 3 mois et 29 jours pour le champion du monde 2018 s’il venait à sortir du banc ou à être titularisé face au Milli Komanda.

Deux records à battre donc si jamais Thauvin ne comptait aucune minute lors de ce rassemblement.

