  Espagne
  Atlético de Madrid

L’Atlético de Madrid s’offre l’ancien directeur du football du Barça

Un habitué de la Liga.

C’est officiel, l’Atlético de Madrid a confirmé ce mardi la nomination de Mateu Alemany en tant que nouveau directeur du football professionnel masculin du club. L’Espagnol de 62 ans a rencontré le coach des Colchoneros, Diego Simeone, ainsi que Carlos Bucero, le directeur général du club madrilène. Selon le communiqué du club, Alemany aurait déjà rendu visite aux joueurs lors de leur entraînement de ce mardi matin.

Près de 35 ans d’expérience espagnole

Considéré comme l’une des figures du football espagnol, Alemany ajoute une nouvelle ligne à un CV déjà bien garni. Dès 1990, le natif de Majorque était passé par le principal club de sa ville, où il avait participé à l’achat de Samuel Eto’o en 2003 en tant que directeur général adjoint. Le nouveau dirigeant de l’Atlético était devenu PDG puis président à deux reprises du RCD Mallorca dans les années 2000.

Après deux ans en tant que directeur général de Valence entre 2017 et 2019, l’Espagnol a eu la lourde tâche d’assurer la direction sportive d’un FC Barcelone « post-Messi », avant d’être remplacé par Deco en 2023.

Reste à savoir s’il trouvera aussi sa place dans le royaume du nouveau Cholismo.

L’Atlético accroché à Vigo

