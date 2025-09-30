Antoine Griezmann inscrit son 200e but avec l’Atlético de Madrid

Pour l’histoire.

Alors que l’Atlético de Madrid menait déjà tranquillement 2-0 face à l’Eintracht Francfort ce mardi soir, le Wanda Metropolitano a assisté à un moment d’histoire. Sur un service de Julián Álvarez, Antoine Griezmann est venu alourdir la note de près. Un but loin d’être anodin, puisqu’il s’agit de son 200e avec les Colchoneros, dont il est déjà largement meilleur buteur.

🇫🇷 Antoine Griezmann s'offre son 200ème but avec l'Atletico Madrid et les Colchoneros mènent 3-0 face à Francfort ⚡️#ATMFRA | #UCL pic.twitter.com/k8Gm62zRaJ — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) September 30, 2025

L’attaquant tricolore a alors pu brandir un maillot floqué du numéro 200 pour fêter, célébré à l’unisson par tout un stade en pâmoison. Une image qui justifie bien son choix d’être resté au moins une saison de plus dans la capitale espagnole l’été dernier, plutôt que de mettre les voiles vers la MLS.

En voilà clairement un qui partira comme une légende.

