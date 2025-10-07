S’abonner au mag
  • Mondial 2026

Ça se bouscule pour être bénévole à la prochaine Coupe du monde

TJ
Ça se bouscule pour être bénévole à la prochaine Coupe du monde

Vu les prix aberrants des places, beaucoup optent pour vivre le Mondial différemment.

Et pour preuve, un million de personnes aurait déposé leur candidature pour devenir bénévole de la plus grande des compétitions de foot, en juin et juillet prochains. Ce chiffre, communiqué par la FIFA au média Sport, est selon l’instance du foot mondial « supérieur à celui de tout autre événement sportif de l’histoire. » Les candidatures sont ouvertes jusqu’en fin de semaine. Parmi ce million de personnes, équivalent à un peu moins de la population totale de Djibouti, 65 000 chanceux pourront prêter main-forte à l’organisation de cette 23e Coupe du monde de l’histoire.

« Nous comptons des volontaires âgés de 18 à 92 ans, des étudiants qui commencent leur carrière aux retraités qui souhaitent partager leurs connaissances et leurs expériences. C’est le groupe le plus diversifié au monde ; chaque personne a une histoire à raconter », a confié ce mardi le président de la FIFA Gianni Infantino.

On espère au moins que la FIFA leur fournira des brumisateurs.

Connaissez-vous tous les ballons de l'histoire de la Coupe du Monde ?

TJ

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les disparus de Boutiers
  • Enquête
Les grands récits de Society: Les disparus de Boutiers

Les grands récits de Society: Les disparus de Boutiers

Une famille sort réveillonner et ne rentre jamais chez elle. C’était il y a 50 ans, et personne n’a jamais retrouvé la moindre trace ni le moindre indice sur ce qui est aujourd’hui la plus vieille affaire du pôle cold cases de Nanterre. On refait l’enquête.

Les grands récits de Society: Les disparus de Boutiers
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Le titre peut-il échapper au PSG cette saison ?

Oui
Non
Fin Dans 2j
57
74

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!