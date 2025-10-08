S’abonner au mag
  • Europe
  • ECA

L’ECA change de nom

CDB
L’ECA change de nom

Un simple changement de lettres.

En ouverture de son assemblée générale annuelle à Rome, l’Association des clubs européens (ECA) a annoncé qu’elle se ferait désormais appeler EFC, pour European Football Clubs. Ce changement va de pair avec l’évolution de l’organisation. « Ce nom reflète davantage qui l’organisation représente et ce qu’elle défend », a expliqué l’instance dans un communiqué.

Cette organisation rassemble en effet plus de 800 clubs, masculins comme féminins, dans plus de 55 pays différents. « Sa mission : aider chaque club membre à croître et se développer. »

EFC : que choisir ?

Présidée par Nasser al-Khelaïfi, président du PSG, cette organisation se construit depuis quelques années dans sa lutte contre le projet de la Superligue, portée par le Real Madrid et le FC Barcelone, même si ce dernier songe à quitter le projet. La nouvelle EFC a d’ailleurs annoncé avoir « renforcé ses partenariats stratégiques à long terme avec l’UEFA et la FIFA, pour que la voix des clubs influence l’évolution du football mondial ».

Alors que de nombreux joueurs s’élèvent contre l’augmentation du nombre de matchs, pas sûr que ce rapprochement soit une bonne nouvelle pour eux : l’ex-ECA a toujours soutenu la FIFA dans son projet de Coupe du monde des clubs, qui porte préjudice encore aujourd’hui à de nombreux clubs, dont le PSG qui accumule les blessés.

Nasser est content, il va pouvoir rester aux manettes.

Ce que Gulli peut apporter à la Ligue 1

CDB

À lire aussi
Les grands récits de Society: Tout le monde en parlait
  •  
Les grands récits de Society: Tout le monde en parlait

Les grands récits de Society: Tout le monde en parlait

Légende de la télévision, Thierry Ardisson s'en est allé à 76 ans, ce lundi 14 juillet. Il laisse derrière lui plusieurs émissions cultes, dont Tout le monde en parle, qui aura marqué toute une génération.

Les grands récits de Society: Tout le monde en parlait
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Le titre peut-il échapper au PSG cette saison ?

Oui
Non
Fin Dans 19h
57
80

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!