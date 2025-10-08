L’ECA change de nom

Un simple changement de lettres.

En ouverture de son assemblée générale annuelle à Rome, l’Association des clubs européens (ECA) a annoncé qu’elle se ferait désormais appeler EFC, pour European Football Clubs. Ce changement va de pair avec l’évolution de l’organisation. « Ce nom reflète davantage qui l’organisation représente et ce qu’elle défend », a expliqué l’instance dans un communiqué.

Cette organisation rassemble en effet plus de 800 clubs, masculins comme féminins, dans plus de 55 pays différents. « Sa mission : aider chaque club membre à croître et se développer. »

EFC : que choisir ?

Présidée par Nasser al-Khelaïfi, président du PSG, cette organisation se construit depuis quelques années dans sa lutte contre le projet de la Superligue, portée par le Real Madrid et le FC Barcelone, même si ce dernier songe à quitter le projet. La nouvelle EFC a d’ailleurs annoncé avoir « renforcé ses partenariats stratégiques à long terme avec l’UEFA et la FIFA, pour que la voix des clubs influence l’évolution du football mondial ».

We are The Heart of Football. We are European Football Clubs.#WeAreEFC pic.twitter.com/tvHl3uPCvp — European Football Clubs (@EFC_Football) October 7, 2025

Alors que de nombreux joueurs s’élèvent contre l’augmentation du nombre de matchs, pas sûr que ce rapprochement soit une bonne nouvelle pour eux : l’ex-ECA a toujours soutenu la FIFA dans son projet de Coupe du monde des clubs, qui porte préjudice encore aujourd’hui à de nombreux clubs, dont le PSG qui accumule les blessés.

Nasser est content, il va pouvoir rester aux manettes.

