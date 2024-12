Nasser Al-Khelaïfi s'en prend à la nouvelle tentative de Superligue

Nasser Black Vener

Dans un mémo interne déniché par Sky News, le patron du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, également président de l’Association européenne des clubs (ECA), a rôti la dernière tentative de lancer une nouvelle Superligue : la « Unify League ».

Les Grincheux de Noël

L’ECA, qui réunit des poids lourds comme Liverpool, Manchester City ou le Bayern Munich, a décrit cette nouvelle intervention comme une « campagne perturbatrice » orchestrée par des clubs « en quête désespérée de publicité ». Ça tire. Et Nasser allume ceux qui voudraient lui gâcher les fêtes : « C’est la troisième période de Noël où des consultants non représentatifs et des clubs séparatistes tentent de casser le football européen et mondial, toujours avec le même schéma, légèrement adapté et relooké, mais guidé par les mêmes motivations. »

Le boss du PSG ne s’arrête pas là. Il dénonce un flou total sur le financement et les têtes pensantes de cette ligue fantôme. Pour lui, l’Unify League n’est qu’un prétexte pour « briser le partenariat constructif et progressif que l’ECA a avec l’UEFA ». Et il en remet une couche : « Ils dénoncent un calendrier surchargé, mais ne proposent rien pour le changer. Tout en critiquant le format actuel, ils présentent un projet quasiment identique, mais avec [moins] d’équipes ». Pas question de céder à la pression. Al-Khelaïfi appelle à resserrer les rangs : « Nous devons être malins et veiller à ce que nos 731 membres connaissent notre position et les faits. ».

