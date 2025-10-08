S’abonner au mag
Créteil embauche le coach éphémère du club de N’Golo Kanté

C’est Jérôme.

À 47 ans, Jérôme Arpinon a été nommé entraîneur de l’US Créteil-Lusitanos, lanterne rouge de son groupe de National 2. Dans un communiqué, le club de Xavier Niel a annoncé l’arrivée du technicien natif (et accessoirement ex-coach) de Nîmes : « Jérôme Arpinon arrive à Créteil fort de plus de 20 ans d’expérience dans le football professionnel, en Ligue 1, Ligue 2, National, et dernièrement en D3 belge où il entraînait le Royal Excelsior Virton (2023-2024). » Bloqué à une victoire en sept matchs, le club du Val-de-Marne s’était séparé de Karim Mokeddem il y a quelques jours.

Un entraîneur inexpérimenté pour un projet XXL

La nomination de Jérôme Arpinon peut avoir de quoi surprendre : remercié après…  deux matchs au sein du Royal Excelsior Virton de N’Golo Kanté en décembre 2024, il n’avait alors officié en tant qu’entraîneur principal qu’à 22 reprises, au Nîmes Olympique, club dont il avait été licencié en février 2021 faute de résultats convaincants.

Sans activité entre son expérience nîmoise achevée en février 2021, et le début de celle, éphémère, en 3e division belge en novembre 2024, Jérôme Arpinon aura connu un trou sur le CV de près de trois ans.

Il faudra donc s’accrocher pour croiser un jour le club de son cousin, Frédéric, directeur sportif du FC Metz.

L’US Créteil de Niel débranche déjà son entraîneur

