Xavier Niel rachète Créteil pour s’inspirer de Kaaris

Il a tout compris.

Xavier Niel, notamment connu comme patron de Free, est entré « en négociations exclusives » avec l’actionnaire majoritaire de l’US Créteil, Tony Al-Homsi, pour « une prise de participation » au sein du club, qui évolue en National 2 depuis 2022. Selon le communiqué publié par sa holding NJJ, « l’offre d’acquisition a été acceptée par les deux parties », sous réserve de la signature de la documentation juridique définitive et de l’accord de la DNCG. Tony Al-Homsi a vocation à rester actionnaire minoritaire et à assurer la transition.

« J’ai grandi ici et j’en suis fier. Je n’oublie pas d’où je viens. Aider les Béliers à aller le plus haut possible, c’est ma manière de rendre à cette ville un peu de ce qu’elle m’a donné. Kaaris a mis la lumière sur Sevran ; moi, je veux mettre la lumière sur Créteil », annonce Niel. L’homme d’affaires a fixé son plan d’attaque, autour de trois axes : créer et développer un centre de formation, professionnaliser le club et faire rayonner la ville. Tony Al-Thomsi s’est dit « très heureux que le club puisse entrer dans une nouvelle phase de son développement avec l’arrivée d’un investisseur reconnu ».

Vivement le derby des milliardaires face au Paris FC de la famille Arnault.