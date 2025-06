Karim Mokeddem et Olivier Miannay débarquent à Créteil

Champions project.

Après le rachat de l’US Créteil-Lusitanos par Xavier Niel en janvier dernier, l’organigramme du club du Val-de-Marne commence à se dessiner. Ce jeudi 19 juin, les Béliers ont officialisé les arrivées de Karim Mokeddem comme entraîneur du club et d’Olivier Miannay en tant que directeur général délégué via un communiqué.

🗞️ Communiqué officiel de l'US Créteil-Lusitanos Football : Bienvenue à Karim Mokeddem et Olivier Miannay ⤵️#TeamUSCL pic.twitter.com/9JwUaFO7PR — US Créteil Lusitanos 🐏 (@uscl_football) June 19, 2025

Des CV bien remplis

Habitué des exploits en Coupe de France, notamment avec l’AS Minguettes lors de la saison 2011-2012 et l’US Orléans, Karim Mokeddem compte bien réitérer avec Créteil l’expérience qu’il avait eue avec Lyon La Duchère, qu’il était parvenu à faire monter en National en 2016. « C’est une fierté d’arriver à Créteil dans un moment comme celui-ci. Tout est à écrire. » Le nouveau tacticien des Béliers a également tenu à réaffirmer la volonté de « recréer du lien entre le club et la ville ». De son côté, Olivier Miannay a écumé les équipes de National et de National 2 au cours de sa carrière. Il est notamment l’un des grands artisans des trois montées du Puy Foot et du parcours retentissant en Coupe de France des pensionnaires de Charles Massot, tombeurs cette saison de Montpellier (4-0) en 32es de finale.

Suffisant pour retrouver l’éclat d’antan du club ?

