L’US Créteil de Niel débranche déjà son entraîneur

L’US Créteil-Lusitanos, club ambitieux de National 2 fraîchement remplumé par le milliardaire Xavier Niel, n’a pas attendu longtemps pour trancher dans le vif. Avec un bilan famélique d’un seul succès en six journées (2 nuls, 3 défaites), l’entraîneur Karim Mokeddem, 51 ans, a été remercié ce lundi, après avoir pris les rênes de l’équipe le 1er juillet dernier.

L’ancien coach de La Duchère, de Sochaux ou de l’US Orléans paye ainsi un début de saison raté et laisse derrière lui un groupe 14e du groupe C, alors que le club affiche clairement ses ambitions de montée.

L’US Créteil-Lusitanos annonce la fin de sa collaboration avec Karim Mokeddem, entraîneur principal. Le staff en place reste inchangé. Vincent Di Bartolomeo assurera l’intérim dès l’entraînement de demain, mardi 30 septembre. L’USCL tient à remercier Karim pour son travail, son… — US Créteil Lusitanos 🐏 (@uscl_football) September 29, 2025

Di Bartolomeo à l’intérim, le staff reste en place

En attendant un nouveau berger pour les Béliers, l’ancien adjoint Vincent Di Bartolomeo prendra les commandes dès ce mardi 30 septembre. Le staff technique, lui, reste inchangé, malgré les nombreux renforts estivaux. Le club espère ainsi retrouver rapidement le chemin des victoires après le succès en Coupe de France contre Nanterre (3-1) dimanche dernier, dernier match de Mokeddem sur le banc.

