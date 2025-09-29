S’abonner au mag
L’US Créteil de Niel débranche déjà son entraîneur

Il a Free, il n’a rien compris.

L’US Créteil-Lusitanos, club ambitieux de National 2 fraîchement remplumé par le milliardaire Xavier Niel, n’a pas attendu longtemps pour trancher dans le vif. Avec un bilan famélique d’un seul succès en six journées (2 nuls, 3 défaites), l’entraîneur Karim Mokeddem, 51 ans, a été remercié ce lundi, après avoir pris les rênes de l’équipe le 1er juillet dernier.

L’ancien coach de La Duchère, de Sochaux ou de l’US Orléans paye ainsi un début de saison raté et laisse derrière lui un groupe 14e du groupe C, alors que le club affiche clairement ses ambitions de montée.

Di Bartolomeo à l’intérim, le staff reste en place

En attendant un nouveau berger pour les Béliers, l’ancien adjoint Vincent Di Bartolomeo prendra les commandes dès ce mardi 30 septembre. Le staff technique, lui, reste inchangé, malgré les nombreux renforts estivaux. Le club espère ainsi retrouver rapidement le chemin des victoires après le succès en Coupe de France contre Nanterre (3-1) dimanche dernier, dernier match de Mokeddem sur le banc.

On le sait bien : si ça ne marche pas, il faut « débrancher la box et la rebrancher ».

Karim Mokeddem et Olivier Miannay débarquent à Créteil

