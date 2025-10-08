S’abonner au mag
Villarreal compte offrir le voyage à ses supporters pour le match de Liga à Miami

Acheter les supporters pour calmer les tensions.

On l’a appris ce lundi, l’UEFA a autorisé « à contrecœur » la délocalisation de deux matchs de Liga et de Serie A, l’un a Miami (20 décembre) et l’autre à Perth (8 février). Cette décision a reçu de nombreuses critiques, notamment en Espagne, où elle s’est heurtée au syndicat des footballeurs ainsi qu’à tous les capitaines de Liga. Pour calmer la situation, Villarreal pense avoir trouvé la solution.

Présent au conseil général annuel de l’ECA (renommée EFC) à Rome, le PDG du Sous-Marin jaune Roig Negueroles a assuré que le club offrirait le voyage aux supporters qui se déplaceront jusqu’à Miami pour assister à la rencontre face au FC Barcelone.

Montrer le foot espagnol aux États-Unis

Interrogé par Marca en marge de cette réunion à Rome, Negueroles a souligné que la décision de délocaliser le match n’était pas motivée par l’argent. « Villarreal ne recevra rien pour avoir joué un match à Miami. Nous préférons que l’argent aille aux détenteurs d’abonnements de saison. » Les supporters qui ne se déplaceront pas verront d’ailleurs leur abonnement remboursé à hauteur de 30%.

« Je ne pense pas que [la délocalisation] soit une mauvaise chose. Cela ouvre le football espagnol à d’autres pays, à d’autres marchés, a-t-il déclaré. C’est une question d’image et d’avenir. Nous pensons que toute croissance que nous pouvons faire aux États-Unis profitera au football espagnol. »

Pourquoi ne pas délocaliser tous les matchs de la saison aux quatre coins du monde ?

L’UEFA approuve « à contrecœur » la délocalisation de matchs de Liga et de Serie A

