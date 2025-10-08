S’abonner au mag
Revanchard, William Saliba donne déjà rendez-vous à l’Argentine

Il y en a un qui n’a pas oublié cette soirée du 18 décembre 2022.

Présent ce mercredi en conférence de presse, William Saliba s’est exprimé concernant son retour avec les Bleus, après avoir été absent des deux derniers rassemblements, pour cause de blessure. L’occasion pour le défenseur des Gunners d’évoquer le goût amer qu’il lui reste de la finale du dernier Mondial perdue face à l’Argentine ainsi que la bonne forme récente des Espagnols.

« Ils ont gagné les grosses compétitions d’avant, mais l’Argentine et l’Espagne ne nous font pas peur. J’espère qu’on se qualifiera et qu’on prendra notre revanche à la Coupe du monde. Quand une équipe te bat, la seule chose que tu attends, c’est de les rejouer, et si on fait les choses bien et qu’on se qualifie, je pense qu’on aura un moyen de prendre notre revanche, assure-t-il. Si on tombe sur eux, on prendra notre revanche avec plaisir. » 

Pas non plus effrayé par la concurrence interne

N’ayant plus porté le maillot des Bleus depuis mars dernier, William Saliba est conscient qu’il doit regagner sa place au sein de la charnière défensive de l’équipe de France, récemment occupée par Dayot Upamecano et Ibrahima Konaté. 

« Dayot et Ibou se connaissent depuis longtemps et jouent très bien ensemble, moi aussi quand je joue avec Dayot je joue bien aussi. On veut tous jouer titulaires et la concurrence nous rend meilleurs, affirme le défenseur. C’est toujours un peu chiant d’être blessé et de ne pas venir en sélection mais c’est comme ça. Je suis de retour, et c’est clair que si je veux rejouer, il faudra que je sois bon quand le coach aura besoin de moi. »

Petit bobo pour Konaté, grande opportunité pour Saliba.

