Bernard Diomède a enchaîné les râteaux avant le Mondial U20

Bernard Diomède a enchaîné les râteaux avant le Mondial U20

Avec tous ces râteaux, il va devenir un expert en jardin zen.

Alors que les U20 de l’équipe de France s’apprêtent à disputer un huitième de finale de Coupe du monde face au Japon dans la nuit de mercredi à jeudi, le sélectionneur Bernard Diomède s’est confié dans les colonnes de L’Équipe sur les difficultés à construire un groupe, notamment face au refus des clubs de lâcher leurs joueurs pour la compétition. On peut notamment citer Quentin Ndjantou ou Darryl Bakola, pas libérés par Paris et Marseille, mais ils sont de fait bien plus nombreux, comme le révèle Diomède : « On a essuyé 48 refus de clubs, ça fait quatre refus par poste ! Et je n’ai même pas essayé les titulaires. »

Ça m’touche mais j’reste debout

Le technicien a notamment regretté l’absence de certains joueurs, soit par refus des joueurs eux-mêmes, soit par refus du club, « alors qu’ils sont en réserve ou restent sur le banc ». Face à autant de réponses négatives, l’ancien champion du monde n’hésite d’ores et déjà pas à qualifier la compétition de réussie, considérant qu’à partir de maintenant, pour les jeunes Bleus, ce n’est « que du bénéfice », alors qu’il rappelle que « certains n’ont jamais été sélectionnés depuis les U16 ». De quoi mettre en perspective les attentes autour de cette jeune équipe.

S’ils pouvaient encore passer quelques tours, ce serait double ou triple ration de bénéfices alors !

