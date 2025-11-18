L’AC Milan espérerait le retour surprise d’un grand défenseur

Un peu d’expérience, ça ne fait pas de mal.

Massimiliano Allegri voit les choses en grand pour cette nouvelle aventure avec l’AC Milan. Troisièmes de Serie A, avec seulement deux points de retard sur leur ennemi juré, l’Inter, les Rossoneri peuvent prétendre au Scudetto, qu’ils ont remporté pour la dernière fois en 2022.

Pour remonter sur le toit de l’Italie, la direction milanaise penserait à son ancien défenseur central Thiago Silva, pour renforcer ses arrières, rapporte le journal La Republicca. À 41 ans, le joueur de Fluminense verra son contrat avec le club de son enfance prendre fin au mois de juin prochain.

Une arrivée en Italie dès cet hiver ?

La patience n’est pas le fort d’Allegri, qui souhaiterait faire venir l’ancien défenseur du Paris Saint-Germain dès cet hiver. Malgré son âge, le capitaine de Fluminense enchaîne les performances convaincantes et pourrait arriver en Lombardie dès le mois de janvier, pour un prêt jusqu’à la fin de la saison.

Après Luka Modrić, Milan poursuit son recyclage de vieux bois.

Milan rate le coche