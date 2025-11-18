S’abonner au mag

ACTU MERCATO

L’AC Milan espérerait le retour surprise d’un grand défenseur

KM
L’AC Milan espérerait le retour surprise d’un grand défenseur

Un peu d’expérience, ça ne fait pas de mal.

Massimiliano Allegri voit les choses en grand pour cette nouvelle aventure avec l’AC Milan. Troisièmes de Serie A, avec seulement deux points de retard sur leur ennemi juré, l’Inter, les Rossoneri peuvent prétendre au Scudetto, qu’ils ont remporté pour la dernière fois en 2022.

Pour remonter sur le toit de l’Italie, la direction milanaise penserait à son ancien défenseur central Thiago Silva, pour renforcer ses arrières, rapporte le journal La Republicca. À 41 ans, le joueur de Fluminense verra son contrat avec le club de son enfance prendre fin au mois de juin prochain.

Une arrivée en Italie dès cet hiver ?

La patience n’est pas le fort d’Allegri, qui souhaiterait faire venir l’ancien défenseur du Paris Saint-Germain dès cet hiver. Malgré son âge, le capitaine de Fluminense enchaîne les performances convaincantes et pourrait arriver en Lombardie dès le mois de janvier, pour un prêt jusqu’à la fin de la saison.

Après Luka Modrić, Milan poursuit son recyclage de vieux bois.

Milan rate le coche

KM

À lire aussi
Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale
  •  
Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale

Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale

C’était une émission, c’est devenu un rendez-vous. Puis un objet de culte. Souvent drôle, parfois intelligente, toujours alcoolisée et volontiers vulgaire, Tout le monde en parle mêlait la désinvolture d’une petite soirée entre potes et le clinquant d’un dîner dans le grand monde. Voilà pourquoi personne ne l’a oubliée, même 20 ans après.

Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale
Articles en tendances
Logo de l'équipe France
Les notes des Bleus
  • Mondial 2026
  • Qualifs
  • Azerbaïdjan-France (1-3)
Les notes des Bleus

Les notes des Bleus

Les notes des Bleus

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!