Karim Adeyemi épinglé par la justice allemande pour possession d’armes

En difficulté à Dortmund cette saison (3 buts en 14 apparitions), Karim Adeyemi a été condamné ce dimanche par la justice allemande pour possession illégale d’armes. Comme le révèle Kicker, le parquet de Hagen l’a condamné à verser 450 000 euros au trésor public, en raison de la possession d’un taser et d’un poing américain. D’après son avocat, ces armes illégales proviendraient d’une « boîte mystère », que l’attaquant allemand a commandée sur Tiktok l’année dernière.

Le président de la Fédération allemande, Rudi Völler, a tenu à réagir à cette condamnation, en marge du succès de la Mannschaft ce lundi soir face à la Slovaquie (6-0). « C’est naïf et stupide de commander quelque chose sur Internet, où l’on ne sait pas à cent pour cent ce qu’il y a dedans », a commencé l’ancien sélectionneur sur ZDF.

Völler veut lui faire un câlin

« Nous voulons soutenir le garçon. Nous restons critiques, mais nous ne voulons pas le condamner, a continué Rudi Völler. À cet âge-là, on fait tous des erreurs. On doit punir de temps en temps, mais là j’aimerais surtout le serrer dans mes bras. »

Interrogé par sa fédération, Adeyemi a tenté de s’expliquer, « dans une certaine mesure » selon son président. « Il espérait probablement que ça ne sortirait pas. » Jamais épinglé depuis le début de sa carrière internationale, le joueur de 23 ans n’a pas joué les deux derniers matchs avec sa sélection.

