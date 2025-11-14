S’abonner au mag
  • Mondial 2026
  • Qualifs
  • Luxembourg-Allemagne (2-0)

Sans briller, l’Allemagne écarte le Luxembourg et se rapproche du Mondial

  Luxembourg 2-0 Allemagne

Buts : Woltemade (48e, 69e)

Le (strict) minimum est assuré.

Longtemps accrochée par le Luxembourg, l’Allemagne a réussi à venir à bout de son hôte (1-1) et se rapproche d’une qualification pour le Mondial 2026. Toujours à égalité en tête du groupe avec la Slovaquie, qui s’est défaite de l’Irlande du Nord (1-0), les hommes de Julian Nagelsmann devront l’emporter contre les Bleu et Blanc, lundi.

Après plusieurs occasions relativement dangereuses de la part des Luxembourgeois en première période, la Nationalmannschaft a rongé son frein jusqu’à la pause, avant de revenir des vestiaires bien plus incisive. En fer de lance, Leroy Sané a signé un centre parfait pour Nick Woltemade (0-1, 48e). L’avant-centre de Newcastle a ensuite inscrit un doublé sur son deuxième ballon touché dans la surface (0-2, 69e).

Glacial.

