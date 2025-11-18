Une scène surréaliste lors d'une bagarre en Argentine

Une scène surréaliste.

Mercredi dernier à Berazategui, en Argentine, Jonathan Smith, ancien joueur de quatrième division, assiste au match de sa fille de 15 ans lorsque survient une violente altercation sur le terrain.

En voulant défendre un ami pris à partie dans les tribunes, le père de 35 ans s’est retrouvé au cœur d’une bagarre générale… avant de recevoir une clé de voiture en plein front.

« On n’avait pas compris ce qu’il avait dans la tête. Quand on a réalisé que c’était une clé, c’était un choc », raconte Romina, sa compagne, à la chaîne TN. Jonathan Smith, lui, ne perd pas connaissance, et reste debout, « en état de choc », selon un journaliste argentin présent sur place.

Jusqu’à 17 ans de prison

Transporté en urgence et placé en soins intensifs, il est opéré après douze heures avec l’objet toujours en place. Par miracle, ni veine ni artère vitale n’a été touchée et l’intervention se déroule finalement sans complication. « Ils l’ont opéré et il va bien », révèle sa compagne.

Quant à l’agresseur, un homme de 40 ans qui aurait surtout voulu récupérer ses clés après l’altercation, il a été interpellé puis inculpé pour tentative de meurtre et risque jusqu’à 17 ans de prison.