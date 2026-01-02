À quoi joue l’OM avec ses minots ?

Robinio Vaz et Darryl Bakola ont eu un rôle à jouer dans la première partie de saison marseillaise, mais leurs situations contractuelles respectives pourraient pousser l’OM à vendre ses minots en cas de belles offres.

Le ciel semblait sans nuages au-dessus de la maison olympienne avant l’ouverture du mercato hivernal. Malgré les nombreuses défections des jeunes pousses marseillaises dans son histoire – Mathieu Flamini, Bilal Boutobba, Isaac Lihadji ou encore Enzo Sternal pour citer les cas les plus célèbres –, les minots phocéens sont de plus en plus nombreux à pousser les portes de l’équipe première. Avec Robinio Vaz, débarqué en provenance de Sochaux à l’été 2024 pour renforcer la réserve avant de se faire une place en A sous les ordres de Roberto De Zerbi, et Darryl Bakola, vainqueur de la Gambardella avec l’OM en 2024 et issu du centre de formation marseillais, l’avenir semblait assuré. Tout pourrait changer dès ce mois de janvier et un (mauvais ?) signal pourrait être envoyé dès dimanche à Nantes.

Le précédent Boubacar Kamara

Le départ libre de Boubacar Kamara pour Aston Villa à l’été 2022 a profondément marqué les dirigeants olympiens. Depuis la prise de poste de Pablo Longoria en février 2021, rares sont les joueurs marseillais à avoir eu une fin d’aventure tranquille avec l’OM. Alors qu’il ne restait qu’un an de contrat à Kamara, le club avait tenté de le vendre par tous les moyens l’été précédent. Le credo olympien est simple : un joueur qui ne veut pas prolonger et qui souhaite partir libre sera écarté du club. Chancel Mbemba en a notamment fait les frais lors de la saison 2024-2025, lors de laquelle il n’a pas disputé la moindre minute sous la tunique immaculée lors de sa dernière année de contrat, alors qu’il avait été l’un des artisans du parcours européen marseillais la saison précédente. Robinio Vaz et Darryl Bakola ne feront pas exception.

Boubacar Kamara (21 ans et 363 jours) va devenir le 2e plus jeune joueur à atteindre la barre des 100 titularisations avec l'@OM_Officiel en @Ligue1UberEats derrière Dominique Rustichelli (21 ans et 329 jours). @PSSportsFR #OLOM — Stats Foot (@Statsdufoot) November 21, 2021

Comme l’a rapporté RMC Sport, les discussions pour la prolongation des deux minots traînent en longueur. Du côté de Vaz, sous contrat avec le club phocéen jusqu’en 2028, les négociations se déroulaient positivement jusqu’en novembre, quand plusieurs écuries anglaises auraient commencé à tourner autour de l’ancien Sochalien. Pour Bakola, dont le bail s’étend jusqu’en 2027, les données semblent similaires alors que l’OM aurait proposé une prolongation de contrat à son minot dès novembre. Celle-ci n’aurait, pour l’instant, pas été étudiée par le joueur et son entourage, toujours selon RMC Sport.

Jeu de dupes ou départs annoncés ?

Après la rencontre face à Brest (3-0) où Vaz, Bakola et Tadjidine Mmadi sont tous trois entrés en jeu, Medhi Benatia qui s’était présenté face aux journalistes à l’issue de la rencontre n’avait pas tari d’éloges sur la nouvelle garde marseillaise : « Je vis avec eux tous les jours. J’ai leur poster dans mon bureau. Le coach est derrière eux. Aujourd’hui, on tourne à deux points par match, c’est la vérité. Mais ce qui me rend le plus fier, c’est eux, ils le savent. […] Je rêve d’avoir trois, quatre, cinq jeunes qui s’imposent ici à court terme. » Le discours du board olympien s’est donc raidi au moment où s’ouvre ce mercato hivernal, le club n’excluant pas de vendre ses pépites si la situation contractuelle des deux joueurs venait à perdurer.

Lors de sa traditionnelle conférence de mi-saison, Longoria avait donné les grandes lignes du mercato olympien. « Pour le mercato d’hiver je vais être transparent, il faut tenir le niveau de compétitivité de l’équipe et alléger le coût de l’équipe car on voyage plus haut que prévu », a prévenu le président olympien avant d’ajouter : « Il n’y aura pas d’arrivée tant qu’on n’aura pas retrouvé l’équilibre financier qu’on avait fixé. On ne doit pas s’attendre que ça arrive vite. Il y a toujours des opportunités avant une grande compétition, mais la priorité de janvier est de continuer avec le même niveau de l’effectif et s’adapter au contexte économique. »

Angel Gomes pourrait être le premier à être poussé vers la sortie après six mois jugés peu concluants sous ses nouvelles couleurs. Les sorties de Vaz et Bakola pourraient également peser dans la balance financière puisque, d’après RMC Sport, le club serait prêt à écouter des offres tournant autour de 25-30 millions d’euros pour Vaz, quand une fourchette de 15-20 millions pourrait convenir à l’OM en ce qui concerne Bakola. Reste à savoir si les deux joueurs seront présents dans le groupe concocté par Roberto De Zerbi ce week-end pour la réception de Nantes, ou si le technicien italien et le club enverront un message très clair aux deux minots.

Tu sais que t'as suivi le premier quart du 21e siècle de foot quand...