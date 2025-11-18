Luca Zidane ciblé par l’extrême droite

Deux mois après avoir fait le choix de défendre les couleurs de l’Algérie, Luca Zidane ne réalise pas vraiment des débuts de rêve avec les Fennecs. Convoqué à nouveau après sa première titularisation lors de la victoire face à la Somalie (3-0) en octobre dernier, Zizou Junior a finalement dû déclarer forfait à cause d’une douleur aux adducteurs, contractée avec son club de Grenade.

À nouveau ciblé par l’extrême droite

Le portier de 27 ans, déjà présent en Arabie saoudite où les Fennecs effectuent leur stage de novembre, a profité de l’occasion pour se rendre à la Mecque dans le cadre de sa Omra.

🇩🇿🕋 Luca Zidane, gardien de l’équipe d’Algérie, accomplit la Omra à La Mecque. Le fils de la légende Zinédine Zidane a partagé une photo de ce moment spirituel en story sur son compte Instagram… et l’image a immédiatement fait le tour des réseaux. pic.twitter.com/QLTrDEMU4y — LeLien (@LeLienofficiel) November 16, 2025

Son choix de défendre l’Algérie avait déjà beaucoup fait réagir les militants d’extrême droite, son passage dans la ville sainte de l’Islam a contribué à les réveiller une fois de plus sur les réseaux sociaux.

Le Franco-Espagnol originaire d’Algérie fait bien ce qu’il veut.

L’Algérie déplore un nouveau forfait en vue de la CAN