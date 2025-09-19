Zidane a choisi l’Algérie

S’abonner au mag
Un casse-tête de moins pour Deschamps.

Le fils de Zinédine Zidane, Luca a officiellement changé de nationalité sportive et opte pour l’Algérie. Après avoir évolué dans toutes les catégories jeunes de l’équipe de France jusqu’en U20 avec notamment un championnat d’Europe U17 au palmarès, le gardien de 27 ans – aujourd’hui à Grenade – veut désormais jouer pour les Fennecs. Une nouvelle officialisée par la FIFA sur sa plateforme Change of Association. 

La prochaine CAN en ligne de mire ?

Au cours de sa carrière passée uniquement en Espagne, Luca Zidane n’a jamais eu l’opportunité d’être appelé par Didier Deschamps ni par la Roja. En choisissant de jouer pour l’Algérie, pays d’origine de son père Zinédine, Luca s’offre la possibilité d’enfin représenter une nation dans son équipe première.

Désormais, Vladimir Petković peut faire appel à LZ, dès la prochaine trêve internationale, prévue le 6 octobre prochain. et exaucer la volonté de l’ensemble d’une fédération qui a tout fait pour accélérer sa naturalisation. Le titulaire actuel, Alexis Guendouz (MC Alger) n’offre pas de grandes garanties (sept sélections, deux clean-sheets seulement), son prédécesseur Anthony Mandrea n’a quant à lui pas été capable de trouver un club après la relégation de Caen et se retrouve donc à jouer en National, chose évidemment intolérable pour le sélectionneur, alors que le numéro 3 Alexandre Oukidja, se bat pour revenir à temps de ses croisés pour disputer le Mondial. Luca Zidane arrive donc à point nommé, à deux matchs d’une possible qualification en Coupe du monde, et à deux mois de la Coupe d’Afrique des Nations

L’Algérie affrontera la Somalie puis l’Ouganda pour tenter de se qualifier pour le prochain Mondial. Et en attendant, pourquoi ne pas inscrire le nom de Zidane dans la liste de la prochaine Coupe d’Afrique des nations prévue cet hiver ?

L’Algérie s’extirpe du piège botswanais, le Cameroun sans forcer

