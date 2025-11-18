Fin de parcours pour les Bleuets au Mondial U17

Fin du rêve sous les projecteurs de Doha.

Après un match crispant (1-1) et une séance de tirs au but perdue (4-3), l’équipe de France U17 quitte la Coupe du monde au stade des huitièmes de finale. Vainqueurs de la Colombie, non sans efforts, les Bleuets semblaient avoir aussi les ressources pour aller embêter les quadruples champions du monde brésiliens, mais les hommes de Lionel Rouxel ont fini par céder face à la Seleção.

Cruelle séance, cruelle sortie

La partie avait pourtant bien commencé avec un but dès la 33e du jeune lyonnais Rémi Himbert, mais les deux poteaux des Brésiliens et la défense qui ne fait que reculer ne laissait rien présager de bon : l’égalisation à la 89e grâce à une reprise sublime de Pietro est forcément cruelle.

La séance de tirs au but a viré au cauchemar : Camara se manque, le fils Jourdren dévisse, Leccese bute sur le gardien, et le Brésil valide son ticket dans l’allégresse. Les Bleuets rentrent à la maison avec les valises pleines de regrets et un shoot d’expérience en prime. Les Brésiliens, eux, poursuivent leur bail et affronteront vendredi le vainqueur du Maroc-Mali.

Une de perdue, dix de retrouvées comme on dit.

Deux gros morceaux pour les Bleus en mars