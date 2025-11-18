S’abonner au mag
Xavi a choisi son camp pour les élections présidentielles du Barça

CDB
Le linge sale sera lavé en public.

À l’approche des élections présidentielles du FC Barcelone, prévues entre mars et mai 2026, l’actuel dirigeant Joan Laporta a vu un opposant sortir du bois. Victor Font, déjà candidat en 2021, a annoncé ce lundi le lancement de sa campagne. Si l’évènement a attiré une attention particulière, c’est surtout par la présence d’un certain Xavi Hernandez. Ex-coach du Barça, la légende du club catalan a déclaré son soutien à Font, contre son ancien président.

Laporta est pointé du doigt

Une prise de position symbolique, lui qui avait connu une dernière saison compliquée sur le banc du Barça. Rappelez-vous, il avait menacé de démissionner en milieu de saison 2023-2024, avant de finalement rester sur le banc et de se faire limoger à la fin de la saison.

En octobre, le candidat Font avait violemment chargé Laporta, l’accusant d’avoir masqué d’énormes pertes financières. « La clôture de l’année dernière a reflété des pertes de 90 millions d’euros. Les comptes de cette année cachent 80 millions supplémentaires en pertes […], et cela n’a pas été mentionné », a-t-il de nouveau lâché ce lundi.

L’homme d’affaires a également critiqué la gestion globale des travaux du Camp Nou, que les Blaugranas vont retrouver ce week-end face à Bilbao. « On nous a dit qu’ils (Limak, société de construction chargée des travaux) agiraient rapidement et avec un budget plus réduit, mais ça n’a pas été le cas. Joan Laporta devra expliquer pourquoi Limak a été choisi malgré des rapports internes qui le déconseillaient. »

Un retour de Xavi sur le banc du Barça ? Flick peut trembler.

