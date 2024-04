Après avoir annoncé son départ, Xavi continue au Barça jusqu’en 2025

Le roi de la pirouette, même en tant qu’entraîneur.

En janvier dernier, Xavi avait annoncé quitter FC Barcelone à l’issue de la saison 2023-2024 après une succession de mauvais résultats et une pression qui commençait à rendre ses légendaires mèches de cheveux de plus en plus blanchâtres. Depuis, le Barça a relevé la tête, atteignant notamment les quarts de finale de Ligue des champions, où il a été éliminé par le Paris Saint-Germain. Les joueurs voulaient-ils offrir un baroud d’honneur à leur entraîneur ou étaient-ils justement soulagés de son départ ? On ne le saura jamais, puisque l’ancien milieu de terrain du club a décidé d’aller au bout de son contrat et d’ainsi prolonger le plaisir jusqu’en 2025, d’après les informations de la presse catalane.

Arrivé sur le banc barcelonais en novembre 2021, Xavi a été champion d’Espagne, mais n’a jamais vraiment convaincu au niveau du jeu. Encore défait par le Real Madrid (3-2), dimanche, il n’a notamment jamais remporté le moindre Clásico. Au moins, il s’offre une année supplémentaire pour tordre le cou à cette statistique honteuse.

À voir désormais si la courbe de résultat va de nouveau chuter après cette annonce.