Gennaro Gattuso vers l’Arabie saoudite ?

Ça se gâte pour Gattuso.

Nommé sur le banc de l’OM en remplacement de Marcelino en début de saison, Gennaro Gattuso n’a pas eu le temps de s’éterniser sur la Canebière. Après une succession de résultats négatifs, le technicien italien avait été remercié fin février par les dirigeants marseillais. Sans emploi depuis, il ne manquerait pas de prétendants malgré des dernières expériences mitigées. Un club saoudien l’aurait même approché, selon le journaliste spécialiste du mercato Fabrizio Romano, qui l’a révélé ce vendredi sans dévoiler d’identité de l’équipe concernée. En revanche, il a précisé que Gattuso était aussi dans les petits papiers du Torino, alors qu’Ivan Jurić devrait faire ses bagages à la fin de la saison.

🚨🇸🇦 EXCL: Gennaro Gattuso has been approached by a Saudi Pro League club with formal proposal to follow.

Gattuso, on Torino shortlist as potential new head coach since February but now also Saudi option on the table. pic.twitter.com/c6gC9IdEwn

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 3, 2024