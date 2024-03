La campagne de l’Arabie saoudite pour obtenir la Coupe du monde 2034 dévoilée

2034, c’est demain.

Seule candidate en lice pour l’organisation de la Coupe du monde 2034 depuis le mois d’octobre, la Fédération saoudienne de football (SAFF) a dévoilé ce vendredi son plan de campagne, sous le slogan « Growing. Together. » (Grandir. Ensemble.). Le royaume a également rendu public le logo de sa compétition ainsi qu’un court-métrage « qui célèbre la passion, l’esprit et la diversité du football en Arabie saoudite ». En quelques années, l’Arabie saoudite a déjà accueilli « plus de 100 événements internationaux couvrant près de 40 sports et a conclu des partenariats de football actifs avec plus de 100 pays ».

« Raconter notre histoire du football au monde est d’une importance capitale. Et nous estimons que Growing. Together. est la description parfaite, mais simple, de notre approche d’accueil du tournoi dans 10 ans qui, nous l’espérons, se concrétisera. Notre candidature est une invitation ouverte au monde entier à nous rejoindre dans ce parcours passionnant. L’avenir est prometteur lorsque nous nous développons ensemble », a indiqué le président de la SAFF Yasser Al Misehal au sujet du lancement de cette campagne.

Sport-washing quand tu nous tiens.