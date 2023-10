Mondial 2034 : La voie est libre pour l’Arabie saoudite

Un beau cadeau de Noël en avance.

Ce mardi est le dernier jour pour déposer les candidatures afin d’organiser la Coupe du monde 2034. Les deux candidats potentiels jusqu’à présent étaient l’Arabie saoudite et l’Australie. Sauf que la Fédération australienne de football a annoncé via un communiqué publié ce mardi matin qu’elle renonçait à candidater pour organiser la Coupe du monde 2034. « Nous avons exploré la possibilité de candidater pour accueillir la Coupe du monde de la FIFA et – ayant pris en considération tous les facteurs –, nous en sommes arrivés à la conclusion que nous ne le ferons pas pour l’édition de 2034. »

Le communiqué complet explique que la fédération australienne pense être dans une meilleure position pour accueillir la Coupe féminine d’Asie en 2026, puis la Coupe du monde des clubs en 2029. Le pays accueillera également les Jeux olympiques en 2032, et estime que tous ces événements constitueront « une décennie dorée pour le football australien ».

Australia is strongly positioned to host future major tournaments including the AFC Women’s Asian Cup™ 2026 and 2029 FIFA Club World Cup™. Full statement ⬇️ — Football Australia (@FootballAUS) October 31, 2023

Avec cette décision, l’Australie laisse le champ libre à l’Arabie saoudite, destination de plus en plus en vogue pour les événements footballistiques. Soutenu par la Confédération asiatique de football, le pays du Golfe partait de toute façon favori face aux Australiens.

