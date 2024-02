Benzema assume être « un ambassadeur de l’Arabie saoudite »

Le retour aux affaires du KB9.

Vivement critiqué par la presse saoudienne et en froid avec son équipe d’Al-Ittihad, Karim Benzema est sorti de son silence avec un entretien accordé à l’édition moyen-orientale du magazine GQ. L’ancien joueur du Real Madrid, qui a réactivité son compte Instagram pour l’occasion, parle de son rôle dans le pays, qui va bien au-delà du ballon rond. « Le fait d’être en Arabie saoudite est un nouveau défi qui me plaît : un projet à long terme dans un pays musulman. Je ne suis pas seulement un footballeur ici, pose le ballon d’Or 2022. Je suis aussi un ambassadeur. »

Brouillé avec son entraîneur Marcelo Gallardo, l’ex-international français assume son statut et espère bien motiver d’autres gros poissons à le rejoindre : « Je suis ici pour ramener de grands joueurs européens, dans un avenir proche, même s’il y a déjà de grands joueurs dans le championnat saoudien. Notre défi est de se hisser au niveau des championnats européens […] En fin de compte, j’aimerais que l’on se souvienne de moi comme de quelqu’un qui a commencé au bas de l’échelle et qui s’est frayé un chemin jusqu’au sommet tout seul, et malgré tous les obstacles que j’ai rencontrés. C’est quelque chose dont je suis vraiment fier. »

Footballeur, agent, ministre du tourisme, quel homme !

