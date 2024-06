Marcelo Gallardo viré d’Al-Ittihad pour un motif fou

Pas touche à Karim.

Le président d’Al-Ittihad, Nazer, a officialisé ce jeudi soir le départ de son entraîneur Marcelo Gallardo pour un motif peu commun. Alors non, ce n’est pas à cause des résultats du technicien argentin – qui compte 15 matchs remportés sur 33 disputés (tcc) – mais bien de la mise à l’écart de Karim Benzema mi-février.

🚨🟡⚫️ Al Ittihad president Nazer confirms Marcelo Gallardo’s exit: “Gallardo made significant mistakes by requesting the removal of Benzema, which is unacceptable”.

“He is an essential part of Saudi Arabia's and the club's project”.

❗️ “We have 2/3 options for new manager”. pic.twitter.com/iK8wozhvkM

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 20, 2024