Karim Benzema écarté d’Al-Ittihad pour des raisons « techniques »

Jusqu’ici tout va mal.

Arrivé à Al-Ittihad en grande pompe, Karim Benzema peine à se montrer à la hauteur de son statut depuis l’été dernier. Sous le feu des critiques en Arabie saoudite, le lauréat du Ballon d’or 2022 n’a pas été convoqué par Marcelo Gallardo pour disputer le huitième de finale aller de la Ligue des champions asiatique face au Navbahor Namangan. Autorisé à intégrer seulement cinq étrangers, l’entraîneur argentin a préféré retenir le Français N’Golo Kanté, les Brésiliens Fabinho et Romarinho, l’Égyptien Ahmed Hegazy, et le Marocain Abderrazak Hamdallah.

L’ancien joueur de l’AS Monaco et du Paris Saint-Germain a justifié cette mise à l’écart en invoquant une décision « purement technique ». Après quelques tumultes et rumeurs de départ, Karim Benzema n’a repris l’entraînement que depuis quelques jours. « Il s’entraîne actuellement seul, après avoir rejoint l’équipe il y a quelques jours. Quand il sera prêt physiquement et techniquement, il rejoindra sans aucun doute le groupe, très probablement la semaine prochaine », a précisé Marcelo Gallardo.

D’ici là, une nouvelle polémique devrait voir le jour.

Karim Benzema privé de Ligue des champions asiatique