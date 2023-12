Karim Benzema, complètement à l'est

Parti en Arabie saoudite cet été, Karim Benzema ne s'est pas vraiment fait à ce transfert. Un an seulement après avoir remporté le Ballon d'or, l'ancien attaquant du Real Madrid affiche un niveau de jeu loin de ses standards et une attitude encore plus négative.

Il attendait ses retrouvailles avec Cristiano Ronaldo de pied ferme, mais quand ce dernier a transformé le premier penalty de la rencontre pour permettre à Al-Nassr de recoller face à Al-Ittihad, Karim Benzema n’a pas esquissé le moindre sourire. Coupable d’un geste mal maîtrisé dans sa surface, celui qui a si longtemps accompagné le Portugais lors de leurs années communes au Real Madrid savait qu’il lui offrait ce but sur un plateau d’argent. Ce sera le premier cadeau de la soirée pour Al-Nassr qui n’en demandait pas tant (victoire 2-5) et la dernière action décisive du Nueve. Deux minutes auparavant, il était de la dernière passe pour l’ouverture du score de son équipe, mais se faisait voler la vedette par le buteur, Hamdallah, et ses dribbles chaloupés dans la surface. Derrière, l’avant-centre français n’a été que l’ombre de lui-même, forcé d’admirer son coéquipier de toujours marquer un doublé, devenir le meilleur buteur de l’année civile et prouver une nouvelle fois que l’âge n’a aucun effet sur lui (en tout cas dans un championnat a priori moins exigeant).

« Ben-Hazima »

Exilé en Arabie saoudite depuis cet été, Karim Benzema n’a pas autant de succès dans ses affaires. Avec neuf buts et cinq passes décisives au compteur, les statistiques du Lyonnais ne sont pas infamantes, mais ne suffisent pas à faire remonter Al-Ittihad au classement alors que le club de Djeddah, champion en titre et actuellement sixième de Saudi Pro League, compte 22 points de retard sur le leader Al-Hilal. Ce mardi, face à Al-Nassr, l’attaquant a souvent semblé esseulé, obligé de mener vainement les offensives depuis son camp. Pourtant, son coéquipier Hamdallah termine la rencontre avec deux buts, pendant que lui n’a pu faire mieux qu’un face-à-face raté qui aurait pu permettre aux Jaune et Noir de repasser devant avant l’heure de jeu. Regard perdu et bras ballants, il ne s’est jamais montré dans le même temps que ses partenaires. Leurs noms sont moins clinquants que ceux de Cristiano Ronaldo et « le Ballon d’or du peuple » le fait souvent ressentir, quitte à paraître sacrément antipathique.

Surtout que c’est bien le lauréat de la plus belle récompense individuelle en 2022, il y a peine un an, qui a loupé son penalty face à Al-Ahly durant de la Coupe du monde des clubs, scellant l’élimination des siens. C’est aussi lui qui est pris en grippe par les supporters d’Al-Ittihad. Surnommé « Ben-Hazima » (soit « le fils de la défaite »), l’ancien numéro 9 du Real Madrid est loin d’être en odeur de sainteté dans le Royaume. Il est également ciblé par les médias locaux pour son manque d’investissement, à l’image de Walid Al-Farraj, présentateur saoudien vedette : « Il ne fait aucun effort, comme s’il disait au public : “Je m’amuse juste avec vous” […] Quand Ronaldo est arrivé en janvier, il a montré des signes qu’il voulait jouer, mais Benzema ne propose rien. » La comparaison avec son ancien complice le dessert encore davantage après la claque reçue à domicile mardi. Pour mieux terminer 2023 – une année où il aura échoué à faire briller son Ballon d’or – il se déplacera à Al-Taï samedi, avant un mois et demi de trêve. Durant celle-ci, Karim Benzema aura sans aucun doute la possibilité de revenir sur le sol européen pour retrouver ses marques et, de nouveau, sortir de l’ombre de Cristiano Ronaldo.

